Il Papa oggi arriva a Lisbona  

Città del Vaticano. La grande festa a Lisbona è già cominciata e oggi arriverà, per i giovani cattolici provenienti da tutto il mondo, anche il Papa. Gli organizzatori stimano la presenza di un milione di giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù. Al centro la fede, con tutti i dubbi e le speranze delle nuove generazioni, anche dopo lo tsunami del Covid. Ma questa non è solo “la gioventù del Papa”, come scandiscono in tutte le lingue i ragazzi. Il Papa si prepara a partire questa mattina alla volta di Lisbona. E ieri, con un tweet, ha affidato alla Madonna i giovani della Gmg e di tutto il mondo.

Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin fa sapere che «il Santo Padre nutre molte aspettative per questa Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona». Le nutre, a dire il vero, tutta la Chiesa alle prese con le chiese vuote e un calo delle vocazioni che sembra inarrestabile. E a Lisbona è stata allestita una vera e propria “Fiera vocazionale” nella quale i giovani avranno l’opportunità di entrare in più di 150 “case” di diversi movimenti, associazioni, comunità, ordini religiosi e progetti sociali. Sarà la Gmg all’insegna del clima, della tecnologia, con l’utilizzo negli incontri anche del metaverso, ma il tema più caldo resta quello della pace. Tra le migliaia di giovani ci sono anche cinquecento ucraini.

