Il Papa non va a Cop28 

Il viaggio di Papa Francesco a Dubai per la Cop28 è annullato. L’annuncio arriva improvviso, su richiesta dei medici. «Pur essendo migliorato il quadro clinico generale relativamente allo stato influenzale e all’infiammazione delle vie respiratorie, i medici hanno chiesto al Papa di non effettuare il viaggio previsto per i prossimi giorni a Dubai», in occasione della 28ª Conferenza sui Cambiamenti Climatici, spiega il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.