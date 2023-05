Il Papa: «Natalità e accoglienza»  

E poi quella preoccupazione per le donne. Il Papa ha parlato di «schiave» e di «condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità». Una preoccupazione, questa, espressa con forza anche da Giorgia Meloni: «Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà». Ma le sue parole più forti sono state quelle contro la maternità surrogata: «Vogliamo che non sia più scandaloso dire che siamo tutti nati da un uomo e una donna, che non sia un tabù dire che la natalità non è in vendita, che l'utero non si affitta e i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere».

L'inverno demografico che sta attraversando l'Europa, e in particolar modo l’Italia, deve essere superato. Decidere di avere dei figli non può essere una scelta riservata solo ai ricchi né una penalizzazione per le donne che lavorano. Il tema è stato al centro degli Stati generali della natalità che ha visto, insieme sul palco, Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni. È una preoccupazione comune, quella legata al fatto che ci sono sempre meno bambini. Ma con visioni che hanno visto il pontefice e la premier esprimersi con sfumature e accenti diversi.

I problemi delle coppie

Papa Francesco chiarisce subito che è bene parlare di natalità «senza steccati ideologici». E se su quello stesso palco giovedì si era sentito parlare di «etnia italiana» (il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida), ieri il Papa invece sottolinea che «la natalità e l'accoglienza non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c'è nella società». Perché «quando siamo tristi ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutto come una minaccia». Il Papa ha anche parlato di «una cultura nemica della famiglia», e ha elencato i problemi che le giovani coppie devono affrontare: «Difficoltà a trovare un lavoro stabile, difficoltà a mantenerlo, case dal costo proibitivo, affitti alle stelle e salari insufficienti sono problemi reali. Sono problemi che interpellano la politica, perché è sotto gli occhi di tutti che il mercato libero, senza gli indispensabili correttivi, diventa selvaggio e produce situazioni e disuguaglianze sempre più gravi».

Maternità o carriera

E poi quella preoccupazione per le donne. Il Papa ha parlato di «schiave» e di «condizionamenti quasi insormontabili per le donne. Le più danneggiate sono proprio loro, giovani donne spesso costrette al bivio tra carriera e maternità». Una preoccupazione, questa, espressa con forza anche da Giorgia Meloni: «Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà». Ma le sue parole più forti sono state quelle contro la maternità surrogata: «Vogliamo che non sia più scandaloso dire che siamo tutti nati da un uomo e una donna, che non sia un tabù dire che la natalità non è in vendita, che l'utero non si affitta e i figli non sono prodotti da banco che puoi scegliere».

«Ci siamo vestiti uguali»

«Adesso gli italiani hanno bisogno di risposte», ha detto il Papa alla premier salutandola alla fine dell'incontro, fuori dai microfoni. Meloni nel suo intervento aveva assicurato: «Santità, noi amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte». Nel corso dell'incontro non sono mancate battute, risate e gesti affettuosi. A far parlare i social è stata anche la scelta di Meloni di vestirsi di bianco, un privilegio concesso alle regine cattoliche nelle occasioni formali. Premesso che in un convegno non c'è dress code e che anche all'interno dei palazzi vaticani non è sempre rispettato da tutti e tutte, Francesco comunque non ha perso l'occasione per fare una battuta alla giovane premier italiana: «Oggi ci siamo vestiti uguali».

Il cagnolino non benedetto

Infine è da registrare un nuovo “incidente” tra il Papa e gli animalisti. Francesco ha detto che qualche giorno fa si è rifiutato di benedire il cagnolino di una signora che gli aveva chiesto la benedizione per l’animale alla fine dell'udienza generale. «L’ho sgridata: “Signora, tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino», ha raccontato Papa Francesco. L’Oipa (organizzazione protezione animali) replica: «È evidente che per Francesco la vita animale è meno importante della vita umana, ma chi sente che la vita è sacra, ama la vita al di là delle specie».

