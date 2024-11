“Il Papa morirà a Natale” Marco Corrias martedì sera a Cagliari 

Sullo sfondo di una “città eterna” attraversata da intrighi, passioni e lotte di potere si muovono i personaggi del romanzo “Il Papa morirà a Natale” (Giovane Holden edizioni) del giornalista e scrittore Marco Corrias. Martedì, prossimo 12 novembre a Cagliari, alla Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore da Horta 2, alle 18, la prima tappa del tour di presentazione. Intervengono, oltre all’autore, lo storico Luciano Marrocu e il presidente dell’Osservatorio Tuttimedia Franco Siddi. L’attore Mario Faticoni leggerà alcuni brani del libro.

Siamo alla fine del 1500 e il clima politico italiano è avvelenato dalle divisioni tra le varie fazioni della corte papale, favorevoli o contrarie a quanto è stato deciso nel Concilio di Trento. L’Inquisizione reprime ogni tipo di dissenso e di eterodossia. In questo contesto prende forma la rivolta di un gruppo di artisti e di uomini di scienza, da Firenze a Roma, da Napoli a Milano, che decide di ribellarsi alle regole del decoro stabilite per pittori e scultori e all’Indice dei libri proibiti. A Roma convergono tutti i protagonisti di una vicenda complessa e avvincente. Marco Corrias è stato inviato speciale per Epoca e per “Terra!”, programma di approfondimento del Tg5. Scrive libri d’inchiesta e romanzi. È nato a Fluminimaggiore di cui è stato sindaco dal 2018 al 2023.

