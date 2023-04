Il Papa: «Missione di pace per l’Ucraina» 

Kiev. La controffensiva ucraina potrebbe davvero essere imminente e il raid che ha incendiato il deposito di Sebastopoli, in Crimea, potrebbe essere stata la prova generale. In questo clima di tensione sempre più alta, arriva la notizia di una missione riservata di pace della Santa Sede per l’Ucraina. Ne ha parlato papa Francesco, senza dare per ora ulteriori dettagli, durante il colloquio con i giornalisti sull'aereo di ritorno da Budapest.

La strada da seguire

«Credo che la pace si faccia sempre aprendo canali, mai si può fare con la chiusura. Invito sempre ad aprire rapporti, canali di amicizia. Lo stesso discorso l’ho fatto con Orban», ha detto il Pontefice rispondendo alla domanda se i colloqui con Orban e il metropolita Hilarion possono favorire il dialogo con Mosca e il processo di pace. «A tutti interessa la strada della pace. Io sono disposto a fare tutto il necessario. Adesso è in corso una missione: ne parlerò quando sarà pubblica», ha spiegato. «C'è in sospeso l'incontro col patriarca Kirill che dovevamo avere lo scorso anno in giugno a Gerusalemme. È stato sospeso per la guerra,ma questo incontro si dovrà fare».

I bambini deportati

Il Papa ha anche assicurato che la Santa Sede risponderà alla richiesta dell'Ucraina di un aiuto per il rientro in patria dei bambini deportati in Russia. «La Santa Sede ha fatto da intermediario in alcune situazioni di scambio di prigionieri, e tramite l'ambasciata è andata bene». Il Pontefice ha anche parlato della necessità che l'Ue si faccia carico della questione migranti. «L'immigrazione è un problema che l'Europa deve prendere in mano. Sono cinque i Paesi che soffrono di più: Cipro, la Grecia, Malta, l'Italia e la Spagna, sono i Paesi mediterranei dove sbarcano i migranti».