Il Papa migliora e il cuore regge le nuove terapie 

Roma. «Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento. È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative». È molto scarno ma significativo il bollettino medico della sera che ieri ha aggiornato sulle condizioni di papa Francesco, affetto da polmonite bilaterale, al suo settimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli.

Focolai non estesi

In particolare, a parte il «lieve miglioramento», ciò che è importante è la stabilità dei parametri emodinamici, perché significa che il cuore regge bene alla terapia cui il Pontefice viene sottoposto: in altre parole, il cuore non sta subendo nessuna variazione causata dalla terapia. Quindi regge bene sia alle cure sia, chiaramente, all’infezione polmonare che è tuttora in corso e che comunque sarebbe in uno stadio di focolai non estesi. Occorrerà però aspettare qualche giorno per vedere se c’è un miglioramento sostanziale su diversi parametri, anche perché la terapia può dare risultati ad alcuni giorni di distanza.

Il lavoro continua

Il Papa, quindi, «prosegue le cure ed anche l’attività lavorativa». Fonti vaticane spiegano che, in forma ovviamente compatibile con la malattia e con l’obbligo da parte dei medici di «non prendere neanche il minimo colpo d’aria», «continua l’attività, cioè la lettura e la firma di documenti, i colloqui telefonici o con gli stretti collaboratori». Ieri ad esempio dalla sua camera al decimo piano del Gemelli ha nominato vescovo di Saint-Dié (Francia) il reverendo François Gourdon, finora parroco della Cattedrale di Angers. L’opinione generale è che la degenza non durerà pochi giorni, anche se al momento non vengono fatte previsioni in attesa di ulteriori valutazioni cliniche sui risultati della terapia. Si fa strada l’idea che la polmonite sia stata affrontata presto, visto che è stata rilevata dopo la seconda tac.

«Vigile e reattivo»

La situazione, comunque, appare più rassicurante di quando era stato comunicato l’insorgere della polmonite in una persona di 88 anni, già operata al polmone destro quando ne aveva 21 con l’asportazione di un lobo. E anche il «lieve miglioramento» fa pensare a un’evoluzione favorevole. «La notte è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona», ha fatto sapere ieri di prima mattina la Sala stampa vaticana. E il fatto che l’umore del Pontefice sia «buono» è stato confermato anche dalla visita della premier Giorgia Meloni, che ha detto di aver trovato Francesco «vigile e reattivo» e che «non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo». Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci, facendo «i migliori auguri al Santo Padre», ha rilevato che «sicuramente è assistito in un ospedale di eccellenza e speriamo che risolva il prima possibile i suoi problemi respiratori». Secondo il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, «siamo tutti preoccupati per il Papa, ma le cose che si dicono sono esattamente quelle che avvengono. Il fatto che il Papa abbia fatto colazione, abbia letto i giornali, abbia ricevuto delle persone vuol dire che siamo nella direzione giusta di un pieno recupero».

RIPRODUZIONE RISERVATA