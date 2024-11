Il Papa licenzia il prete complottista 

Dimissionato dal papa. Fernando Maria Cornet, parroco della chiesa di San Donato e di San Sisto, nel centro storico di Sassari, dovrà svestirsi dello stato clericale dopo che, ieri, si è abbattuta su di lui “la decisione suprema e inappellabile” del pontefice. Dal soglio petrino giunge infatti l’accusa di “delitti contra fidem (scisma)”, come ha riferito la cancelleria arcivescovile, comunicando un provvedimento nell’aria da tempo. Perché Cornet, ormai ex don Fernando, di origine argentina, argomentava da anni sui libri e nei social, invadendo perfino tik tok, come Jorge Mario Bergoglio sia in realtà l’Antipapa.

«L’antipapa»

Un’opinione sostenuta al termine, sosteneva, di “un lungo percorso tutto mio”, iniziato quando papa Benedetto XVI espresse, l’11 febbraio 2013, la rinuncia “al ministero di Roma, successore di San Pietro”. Risoluzione che aprì le porte del Vaticano proprio a Francesco, eletto un mese più tardi. Transizione avvenuta con Joseph Ratzinger ancora in vita e che, pian piano, fu oggetto di alcune contestazioni sul filo della dottrina se non, talvolta, della vera e propria ribellione contro l’attuale pontefice, a cui si è associato anche il fu sacerdote. A parte le irruzioni su youtube, Fernando, ascendenze francesi e catalane, ha riversato nel volume, dall’esplicito titolo “Habemus Antipapam?” il suo pensiero. «È stato uno shock - spiega - scoprire che Bergoglio non sia il papa, molto di più dimostrarlo». E la disamina delle ragioni partono dalla lontana “Declaratio” di Benedetto e dalle sue prime parole. «Dice “Dichiaro di rinunciare”- continua Cornet- intendendo un atto dichiarativo, non operativo. Altrimenti avrebbe dovuto aggiungere “qui e ora”». Riesuma tutti gli interventi del papa fattosi da parte, riscontrando perfino nel libro postumo, la traccia di una volontà di restare sul soglio ma part-time. «Infatti ha sostenuto “Quando annunciai le mie dimissioni”, il che significa che non ha rinunciato a niente».

Teoria del complotto

Frasi che devono aver fatto fischiare le orecchie a Bergoglio. Non manca la teoria del complotto includendo, nelle manovre sotterranee per spodestare il pontefice tedesco, la presunta “Mafia di san Gallo”. «Bergoglio - continua Cornet - è stato introdotto prima negli ambienti vicini all’organizzazione per poi divenirne il campione. Loro hanno spinto per le dimissioni di Giovanni Paolo II e poi per quelle di Benedetto». Qui il terreno si fa scivoloso e il sacerdote “scaduto” ritorna sui testi sacri e, in particolare, a quelli scritti dai papi passati. Trattazioni che, a giudicare dalle “dimissioni”, non devono aver convinto né il papa né chi gli sta vicino, costringendo Francesco alla risoluzione più traumatica.

L’arcivescovo

L'arcivescovo, monsignor Gian Franco Saba, nella nota, cita Sant'Agostino: «I cristiani, oltre al legame di sangue e l'appartenenza alla comune famiglia umana, -scrive – hanno Dio come Padre e la Chiesa come unica madre, e sono parte dello stesso corpo di Cristo di cui sono le membra. Le membra di Cristo non devono essere in contrasto tra loro; tutti coloro che formano il suo corpo devono compiere ciascuno il proprio ufficio, affinché non vi siano divisioni nel corpo, ma unità». E intanto l’arcivescovato informa ha già trovato un sostituto, alla guida delle parrocchie di San Sisto e San Donato, nella persona del reverendo don Antonino Canu. Fernando invece si era già preparato la via d’uscita affermando: «Se mi condannano rimarrò parroco in sede impedita». Migrando magari in modo definitivo dallo spirituale al virtuale dei social.

