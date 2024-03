Il Papa legge il discorso, pronto per la Settimana Santa 

città del vaticano . Al contrario di quanto aveva fatto domenica nella messa in Piazza San Pietro in cui non aveva pronunciato l'omelia, dando così campo libero alle illazioni sul suo stato di affaticamento (per quanto non sia una rarità che nella liturgia della Domenica delle Palme, il celebrante preferisca silenzio e meditazione), ieri papa Francesco, nell'udienza in Sala Nervi alla comunità cattolica nigeriana di Roma, ha letto il suo discorso. E senza neanche affidarlo a suoi collaboratori della Segreteria di Stato, come aveva fatto più volte di recente, anche nelle udienze generali, a causa dei postumi dell'influenza. Basterà questo a tacitare le speculazioni sulle sue condizioni di salute? Soprattutto in un momento in cui il Pontefice è chiamato a far fronte agli impegni della Settimana Santa? Papa Francesco, «è un uomo di 87 anni con enormi responsabilità. È normale che attraversi momenti di affaticamento», ha spiegato Sergio Alfieri, primario di chirurgia del Gemelli, il medico che ha operato Bergoglio all'addome due volte negli ultimi tre anni. «Non mi risultano situazioni di preoccupazione. Il Santo Padre sta bene compatibilmente con l'età e le sue episodiche difficoltà respiratorie nei periodi più freddi», aggiunge, «anche per il pregresso intervento polmonare subito molti anni addietro. Non lo vedo tutti i giorni ma posso assicurare che non ha malattie particolari. Si sottopone a controlli periodici».

Sicuramente i prossimi giorni, in questa sua undicesima Settimana Santa da Pontefice, costituiranno una bella prova per saggiare la resistenza fisica di Francesco e la sua capacità di reggere eventi particolarmente impegnativi, a parte le sue difficoltà nella deambulazione. Da domani, con l’udienza generale in Piazza San Pietro, il calendario è a dir poco serrato.

