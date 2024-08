Il Papa: «Le leggi restrittive non salvano i migranti» 

Città del Vaticano. «Il Signore è con i migranti nel mare nostrum: è con loro, non chi li respinge». Sono sferzanti le parole di papa Francesco, pronunciate ieri nell'udienza generale, contro le politiche migratorie basate sui respingimenti. Il Pontefice afferma che «è un peccato grave e non è attraverso leggi più restrittive» che si salvano le loro vite.

Francesco rimanda ai prossimi mercoledì le consuete catechesi e si sofferma a riflettere sulle «persone che stanno attraversando mari e deserti per raggiungere una terra dove vivere in pace e sicurezza: attraversamenti che per molte, troppe persone - troppe! -, risultano mortali». Il Mediterraneo, «luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, è diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati», afferma chiaramente il Papa.

«Bisogna dirlo con chiarezza: c'è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti», aggiunge Bergoglio, «e questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave. Anche alcuni deserti, purtroppo, diventano cimiteri di migranti. E pure qui spesso non si tratta di morti “naturali”, no: a volte nel deserto ce li hanno portati e abbandonati», incalza il Pontefice, che ricorda pietosamente «la foto della moglie e della figlia di Pato, morte di fame e di sete nel deserto».

