Il Papa insiste: diplomazia per risolvere i conflitti 

È un Giubileo all'insegna della pace l'appuntamento che i giovani stanno vivendo a Roma, con l'appuntamento clou di questo fine settimana a Tor Vergata. Di un mondo senza guerre è tornato a parlare di pace anche Papa Leone nella prima udienza generale dopo la pausa estiva: «Oggi più che mai è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki, perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti», ha detto ricordando che il primo agosto ricorrerà il cinquantesimo anniversario della firma.

In una piazza San Pietro gremita di ragazzi, Prevost ha parlato dei rischi connessi al troppo utilizzo dei social: «Viviamo in una società che si sta ammalando a causa di questa bulimia. Siamo iperconnessi, bombardati da immagini, talvolta anche false o distorte. Siamo travolti da molteplici messaggi che suscitano in noi una tempesta di emozioni contraddittorie. Abbiamo bisogno di chiedere al Signore di guarire il nostro modo di comunicare, non solo per essere più efficaci, ma anche per evitare di fare male agli altri con le nostre parole».

Dobbiamo «imparare a comunicare in modo onesto e prudente». Oggi sarà la volta del presidente della Cei, Matteo Zuppi. Verrà diffuso anche il videomessaggio di Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.

