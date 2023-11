Il Papa incontrerà le famiglie degli ostaggi mercoledì prossimo 

Città del Vaticano. Il Papa potrebbe incontrare le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas mercoledì prossimo 22 novembre. Questo incontro, del quale si è parlato più volte nelle scorse settimane, secondo quanto si apprende, potrebbe realizzarsi la prossima settimana. A confermare l’ipotesi, anche se con parole caute, è il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin: «Stiamo lavorando su questo e speriamo al più presto di poterlo realizzare». La liberazione degli ostaggi per Parolin è d’altronde «un punto chiave» se si vuole pensare a una possibile svolta del conflitto in corso tra Hamas e Israele. «Vorrei insistere e ripetere l’appello che il Papa ha fatto più volte, in ogni suo intervento dal 7 ottobre: liberare gli ostaggi è un punto chiave per risolvere la situazione. Ci sono bambini, anche neonati, donne incinte, anziani, adulti, giovani, non solo israeliani ma anche di altri popoli e nazionalità. Credo che questo sia un punto chiave per tentare di sbloccare la situazione», ha detto il cardinale Segretario di Stato a Genova.

La liberazione degli ostaggi va di pari passo alla richiesta del «cessate il fuoco», che il Papa ribadisce da oltre un mese. In particolare Parolin guarda a quanto sta accadendo all’ospedale di al Shifa a Gaza, diventato epicentro di duri scontri. Colpire gli ospedali va contro «il principio fondamentale del diritto umanitario internazionale. Ci sono alcuni luoghi che, anche in caso di guerra, debbono essere salvaguardati: prima di tutto gli ospedali», ricorda Parolin. Per la Santa Sede «la soluzione definitiva del problema palestinese» resta quella dei «due popoli e due Stati, oltre ad uno statuto, internazionalmente garantito, per Gerusalemme, la città di tutti».

