Vaticano
15 agosto 2025 alle 00:50

Il Papa incontra  la rete Lgbt Sì al Giubileo gay  

CITTÀ DEL VATICANO. A fine ottobre “Noi Siamo Chiesa” – la rete internazionale che da anni pungola la Santa Sede su tante questioni, dalla richiesta di una maggiore inclusione per gli Lgbt al sacerdozio delle donne, dal matrimonio per i sacerdoti alle riforme finanziarie – torna in Vaticano. Non succedeva da 9 anni quando partecipò ad un evento con Papa Francesco. C'era stata una scomunica, comminata dallo stesso Bergoglio alla co-fondatrice del movimento, l'austriaca Marta Heizer. Ora invece parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali che si svolgerà dal 24 al 26 ottobre. L'invito ad un gruppo di otto membri dell'organizzazione, che avevano fatto la loro iscrizione online senza ricevere risposta, è arrivato qualche giorno fa dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo. Si tratta dunque di un primo piccolo passo, la partecipazione di una piccola delegazione nell'ambito di un grande evento, quello delle équipe sinodali di tutto il mondo, anche perché le questioni poste dalla rete internazionale, che più di altre spinge per riforme nella Chiesa a 360 gradi, non sono state affrontate da Papa Leone. E anche le aperture di Francesco, riconosciute da We Are Church, secondo la rete internazionale, non erano state a sufficienza implementate. Il 6 settembre invece ci sarà l'annunciato Giubileo organizzato dalla Tenda di Gionata che da anni si occupa della pastorale dei cattolici Lgbt. Sono previsti una serie di appuntamenti alla Chiesa del Gesù e poi il passaggio alla Porta Santa in Vaticano il pomeriggio del 6 settembre.

