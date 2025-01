Il Papa incontra i giornalisti: «La libertà di stampa va difesa» 

Roma . Nel primo dei 36 grandi eventi di questo Anno Santo 2025, il Giubileo del Mondo della Comunicazione, papa Francesco incontra nella Sala Nervi diecimila giornalisti provenienti da ben 138 Paesi. E oltre a ringraziare i reporter che nel mondo mettono a rischio la propria vita e a ricordare quanti l’hanno persa in un anno che è stato «uno dei più letali per i giornalisti», lancia un appello per la liberazione dei cronisti «ingiustamente incarcerati» e per la salvaguardia della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. «La libertà dei giornalisti fa crescere la libertà di tutti noi», afferma. Quindi l’appello a che «sia difesa e salvaguardata la libertà di stampa insieme al diritto fondamentale a essere informati».

