Il Papa ha «una lieve influenza» È a riposo, udienze cancellate  

Città del Vaticano. Un lieve stato influenzale ha fermato ieri Papa Francesco. Sono state cancellate le udienze previste e il Pontefice è a riposo. Una scelta «precauzionale - hanno fatto sapere dal Vaticano - visto il viaggio dei prossimi giorni». E infatti il Santo Padre dovrebbe affrontare un nuovo viaggio internazionale: sarà in Lussemburgo e Belgio da giovedì a domenica.

Il Papa ha vissuto in grande forma il viaggio in Asia e Oceania. Al ritorno ha infilato una lunga serie di udienze e appuntamenti. Praticamente non si è fermato mai ma ieri ha dovuto rivedere l'agenda della giornata. Il viaggio è al momento confermato, tanto che il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha tenuto il previsto briefing con i giornalisti per illustrare il programma.

Sarà il 46° e saranno 67 i Paesi visitati dall'inizio del Pontificato. Francesco va nel cuore dell'Europa, e l’attenzione sarà per i due piccoli ma fondamentali Paesi del Continente europeo, Lussemburgo e Belgio, dove i temi di fondo saranno la pace, il clima, le migrazioni. In primo piano anche la piaga degli abusi e in Belgio, come annunciato dai vescovi locali (ma non confermato dal Vaticano), dovrebbe incontrare anche riservatamente un gruppo di vittime.

