Il Papa: «Fermare la violenza» 

Un nuovo appello di Papa Leone, perché si ponga fine alla tragedia in corso a Gaza, è arrivato nel corso dell’Angelus. E intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella coglie l’occasione del capodanno civile ebraico, “Rosh haShanà” - considerato un giorno di rinnovamento, rinascita ed espiazione - per un messaggio destinato alla comunità ebraica italiana. «Auguro che questa festa possa portare a una riflessione profonda nella comunità nazionale, per un percorso che rechi fiducia, serenità e concordia, a beneficio dell’intera collettività nazionale e internazionale».

Un augurio e un invito alla riflessione che cade in un momento particolarmente delicato anche per l’ebraismo italiano. In effetti si coglie grande prudenza ed attenzione nelle parole del presidente della Repubblica. «In occasione del Capodanno Ebraico giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi», premette il capo dello Stato. Per poi aggiungere che, «la ricorrenza richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietà, la pace, propri alla Repubblica. Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga severamente gli accadimenti attuali, invitando a respingere con fermezza ogni forma di violenza, intolleranza, discriminazione, che colpisca la dignità delle persone, la libertà, la vita umana e ignori le ragioni e le necessità altrui». Concetti di un certo spessore da parte di un presidente che ha instancabilmente denunciato le derive dell’antisemitismo e messo in guardia contro l’odio verso gli ebrei. Ma che da settimane è stato costretto anche a definire «inaccettabili» le azioni israeliane a Gaza.

Da Piazza San Pietro, il nuovo appello di Papa Leone nel corso dell’Angelus. A pregare con lui c’erano molte associazioni cattoliche che si sono riunite proprio per chiedere la fine della guerra nella Striscia. «Apprezzo la vostra iniziativa», ha detto Leone XIV, «e molte altre che in tutta la Chiesa esprimono vicinanza ai fratelli e alle sorelle che soffrono in quella terra martoriata. Con voi e con i pastori delle Chiese in Terra Santa ripeto: non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta. I popoli hanno bisogno di pace». Prima dell’Angelus, nella messa celebrata nella piccola parrocchia pontificia di Sant’Anna, il Papa aveva affermato che la Chiesa non può restare indifferente ai drammi del mondo, «in un tempo seriamente minacciato dalla guerra».

