Il Papa: fedeltà alla democrazia 

Città del Vaticano. Lancia un forte richiamo alla «fedeltà alla democrazia», papa Francesco, ricevendo in udienza le Acli a 80 anni dalla fondazione. Parlando della «fedeltà alla democrazia» come loro «tratto distintivo», il Pontefice rimarca che «oggi ne abbiamo tanto bisogno». Una sottolineatura significativa, alla vigilia della Festa della Repubblica e a una settimana dal voto per le Europee.

Il Papa rileva che «democratica è quella società in cui c’è davvero un posto per tutti, nella realtà dei fatti e non solo nelle dichiarazioni e sulla carta». Il suo riferimento è a «chi rischia l'emarginazione: i giovani, ai quali in particolare destinate le iniziative di formazione professionale; le donne, che spesso continuano a patire forme di discriminazione; i lavoratori più fragili e i migranti, che nelle Acli trovano qualcuno capace di aiutarli a ottenere il rispetto dei propri diritti». E infine «gli anziani e i pensionati, che troppo facilmente si ritrovano scartati dalla società. E questa è un'ingiustizia». Il servizio a queste persone «non deve soltanto restare nell'ambito dell'assistenza - avverte il Pontefice -, ma promuovere la dignità di ogni persona e la possibilità che ciascuno possa mettere in campo le proprie risorse e il proprio contributo».

Nell'udienza nell'Aula Paolo VI, davanti a seimila “aclisti” guidati dal presidente nazionale Emiliano Manfredonia e dall'accompagnatore spirituale, il gesuita padre Giacomo Costa, il Papa mette in evidenza il loro «stile pacifico, cioè da operatori di pace», e assicura che «in un mondo insanguinato da tante guerre, so di condividere con voi l'impegno e la preghiera per la pace. Le Acli siano voce di una cultura della pace - raccomanda -, uno spazio in cui affermare che la guerra non è mai inevitabile mentre la pace è sempre possibile, e che questo vale sia nei rapporti tra gli Stati sia nella vita delle famiglie, delle comunità e nei luoghi di lavoro». Secondo Francesco, «costruisce la pace chi sa prendere posizione con chiarezza, ma al tempo stesso si sforza di costruire ponti, di ascoltare e comprendere le diverse parti in causa, promuovendo il dialogo e la riconciliazione».

«Ho ottant’anni, siete un po’ più giovani di me», scherza Bergoglio, suscitando ilarità. E rileva che nelle Acli «è possibile incontrare santi della porta accanto che non finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma a volte cambiano concretamente le cose, in bene».

