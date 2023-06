Il Papa esce dal Gemelli: «Sono ancora vivo» 

Roma. Un lungo applauso di medici, infermieri e pazienti ha salutato il Papa, dimesso ieri dal Policlinico Gemelli dopo nove giorni di ricovero e una operazione all’addome. Sorridente e in apparente buona forma, a chi gli chiedeva delle sua salute, ha risposto: «Sono ancora vivo». Poi ha espresso «tanto, tanto dolore» per le vittime del naufragio nell'Egeo, e su Twitter ha ribadito: «Provo tanto dolore per la morte dei migranti, tra cui molti bambini, nel naufragio avvenuto nel Mar Egeo. Dobbiamo fare tutto il possibile affinché i migranti che fuggono dalla guerra e dalla povertà non trovino la morte mentre cercano un futuro di speranza».

Prima di rientrare a Casa Santa Marta Francesco si è recato a Santa Maria Maggiore, per pregare davanti all’icona della Salus Populi Romani, e poi a sorpresa all’istituto delle suore di Maria Santissima Bambina, accanto al colonnato di Piazza San Pietro, che oggi celebrano il loro capitolo generale. A una suora che gli diceva che avevano pregato per lui ha domandato: «A favore o contro?», suscitando una risata generale.

Il chirurgo che lo ha operato, il professor Sergio Alfieri, ha detto che «sarà un Papa più forte di prima». Il suo primo bagno di folla dovrebbe essere la messa per i Santi Pietro e Paolo il 29 giugno.

