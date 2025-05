Il Papa e la profezia della suora «Dio ti farà una sorpresa»  

Città del Vaticano. Un secondo martedì intenso per papa Leone XIV. A meno di 48 ore dalla messa di insediamento, Prevost ha riempito la sua agenda con una visita a sorpresa nella sede della sua vecchia congregazione, quella per i Vescovi, dove ha servito come prefetto dal 2023, e poi nel pomeriggio, rispettando la tradizione, ha effettuato la presa di possesso della basilica pontificia di San Paolo fuori le mura, con la preghiera sulla tomba dell'apostolo Paolo e una nuova supplica: «Mi dia il Signore la grazia di rispondere fedelmente alla sua chiamata». Ma è con una delegazione della sua diocesi di missione, Chiclayo in Perù, che si è lasciato andare, facendo emergere anche il primo aneddoto su come viva la sua elezione e il ruolo nella sua biografia giocato persino da una suora. «Stavo pensando all'anno 1998, quando lavoravo a Trujillo, ero professore al seminario, direttore degli studi, parroco, vicario giudiziale e formatore e tutto allo stesso tempo! E alla fine di quegli anni sono stato eletto provinciale degli agostiniani e sono tornato alla mia terra, a Chicago e lì poche settimane dopo ho incontrato una religiosa, anche lei provinciale e lei mi ha detto, “padre Roberto, il nostro Dio è un Dio delle sorprese e un giorno te ne farà un'altra”, parole profetiche fino a ora, no?».

