Il papà disoccupato che ripulisce il lungomare «Lo faccio per il quartiere e per sentirmi utile» 

Ogni giorno Fabio Pau esce da casa sua, a Sant’Elia, e raggiunge il piazzale del Lazzaretto. E lì, armato di scopa e paletta, pulisce tutta l’area, compreso il lungomare, dalla sporcizia lasciata dai soliti incivili. Quarantanove anni, padre di due figli piccoli, lo fa non per lavoro ma come volontario: «Voglio semplicemente tenere pulito questo posto suggestivo», racconta con modestia, «non lo faccio in cambio di niente, ma solo per sentirmi utile e fare qualcosa di buono per questo quartiere e per le persone che ci vivono. Certo, se qualcuno mi dà una piccola offerta – e capita spesso – non la rifiuto e ringrazio di cuore».

“Fabietto”, com’è conosciuto da tutti nella zona, purtroppo non riesce a trovare lavoro ma non si piange certo addosso e soprattutto, non vuole vedere la sporcizia in un angolo suggestivo della città come il piazzale del Lazzaretto e l'adiacente lungomare. «Qui gli operatori della De Vizia si vedono poche volte, perciò ho pensato che se non interviene il Comune per tenere pulita l'area, è giusto che ci pensino gli abitanti. Ecco perché ho deciso di farlo. Non mi vanto, credo di stare facendo una cosa normalissima. Se non si pulisce con costanza, si accumulano rifiuti e cartacce. Questo quartiere è sempre stato abbandonato da chi governa la città».

Nel piazzale del Lazzaretto lo conoscono tutti. «Ciao Fabietto, come stai?», gli chiede un signore appena rientrato da far fare la passeggiata col cane al Parco degli Anelli. «Tutto bene, ti auguro una buona giornata», risponde lui sorridente. E dopo una breve pausa, riprende a pulire il piazzale.

