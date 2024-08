Il papà di Sharon: fermate il killer 

Bergamo. Sarà risentito nei prossimi giorni, per la terza volta, Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d'Isola. L'idraulico di 37 anni non è indagato e il suo alibi è stato confermato da alcune telecamere della zona: la notte del delitto era nella loro casa di Terno d'Isola e non è mai uscito. Ha riferito di essere andato a letto perché la mattina si era alzato alle 6 e così avrebbe fatto anche quella dopo. Invece era stato svegliato dai carabinieri, che lo avevano condotto in caserma e interrogato: i primi sospetti si erano concentrati proprio su di lui. Gli inquirenti lo hanno poi risentito una seconda volta per cinque ore nei giorni scorsi: è ora previsto che venga di nuovo sentito, così come altre persone legate a Sharon e come residenti della zona.

Il ciclista misterioso

Intanto continuano gli accertamenti sul materiale video: la notte dell'omicidio le telecamere di Terno hanno inquadrato anche una persona che si aggirava in bicicletta nella zona attorno a via Castegnate, dove Sharon è stata accoltellata dieci minuti prima dell'una (quattro i profondi fendenti, di cui tre mortali): ora i carabinieri la stanno cercando, non tanto perché si sospetti possa essere il killer, ma perché potrebbe fornire elementi utili alle indagini. «Spero che trovino qualcuno, se esiste, che abbia il coraggio di dire quello che ha visto», ha detto il papà di Sharon, Bruno Verzieri, a Repubblica online. Un appello nella speranza che trovino l'assassino di sua figlia «non per vendetta - ha sottolineato - ma perché non faccia del male a qualcun altro». Verzieri non riesce a darsi una spiegazione: «Nessuno poteva avercela con lei, non ha mai fatto male a una mosca. Non so chi può essere stato, forse uno squilibrato, non lo so… Non vogliamo dare adito a cose che non sappiamo, che poi magari portano a interpretazioni strane». Gli investigatori stanno proseguendo anche con il prelievo del dna a diversi residenti della zona, non solo uomini ma anche donne. Indagine che su questo fronte ricorda un po' il caso di Yara Gambirasio. «Speriamo che porti frutti. Quello che mi dispiace di più è che questa persona possa fare del male a qualcun altro».

