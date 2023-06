Il papà di Kata al Pm: «Era tutto pianificato» 

FIRENZE. I genitori di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno, sono stati ascoltati dagli inquirenti ieri pomeriggio. Gli atti sono secretati e subito dopo essere stati ascoltati i due sono stati trasferiti dall’hotel occupato in un altro alloggio. Il padre Miguel Angel Ramon Chicllo Romero è stato ascoltato per circa due ore, la madre Kathrina Alvarez per una. «Aiutateci a ritrovare nostra figlia, non smettiamo di ripeterlo», hanno detto uscendo dalla procura. «Ci sentiamo confusi, frastornati. Aiutateci», ha aggiunto il padre, convinto che «l’hanno rapita, è stato pianificato tutto». Le ipotesi dei genitori su chi possa aver rapito la figlia si stagliano sul contesto di illegalità nell'ex hotel Astor, e sul racket degli affitti abusivi delle stanze. Forse Kata potrebbe essere una pedina di una vendetta o estorsione. I racconti, le spiegazioni, anche le possibili ricostruzioni che la coppia ha fatto in procura saranno esaminate alla ricerca di riscontri. La madre era già stata sentita, ma le indicazioni di Miguel Angel Ramon Chicllo Romero potrebbero dare nuovo impulso alle ricerche della piccola.

RIPRODUZIONE RISERVATA