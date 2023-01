Il “papà” dei disabili: «Sono malato di Sla ma non mi arrendo» 

Cinquantanove anni, cinque figli biologici e oltre mille sparsi per la Sardegna. Tutti disabili (intellettivi, per lo più), parte di quel pezzo di società diversa che ha reso normale e riportato in vita. Lo chiamano papà Carlo e gli si aggrappano al collo mentre i birilli a fondo pista diventano un dettaglio trascurabile. Ed è un continuo di baci e testimonianze - non richieste - di ciò che lui fa da sempre per loro; anche adesso che da assistente gli capita di essere assistito. «Spingono la carrozzina, mi aiutano nelle cose che non riesco più a fare: mettermi il pigiama, cambiarmi, legarmi le scarpe». E intanto con lo sguardo li passa in rassegna uno per uno e racconta le loro storie che sembrano sempre venire prima della sua. Mirko, occhi celesti e berrettino calato sulla fronte, ha ripreso a sorridere, Alessandro mostra sul telefono le foto della fidanzata a cui ha chiesto di sposarlo, e Gigi, che dice di essere bravissimo a sciare perché gliel’ha detto papà Carlo. Quel Carlo che nel 1984 ha deciso di usare la sua vita per rendere migliore quella degli altri, creando una famiglia allargata: l‘Olimpia Onlus.

Si sistema meglio sul groviglio di ferro divenuto prolungamento d’un corpo che ha iniziato a far le bizze, mostrando i primi morsi feroci della Sla. Quella per cui non esistono ancora cure e poco per volta ti ruba tutto. Tranne la volontà. Così promette che non si arrenderà. E lo dice guardando con gli occhi lucidi i suoi ragazzi speciali in una delle tante mattine al bowling.

L’interrogativo senza risposta e pressoché quotidiano: «Perché? Perché proprio a me?». Un grido nel vuoto ma pieno di dignità, mentre cerca di tirar dentro più aria possibile. Carlo Mascia – fondatore dell’Olimpia Onlus, in prima linea nella tutela dei disabili – ancora non ha preso confidenza con la carrozzina.

Papà Carlo

La scoperta della malattia

È l’estate del 2021, le mani non rispondono al comando del cervello. «Pensai dipendesse dallo schiacciamento delle vertebre che anni fa mi costrinse a un intervento». Poi arriva il verdetto: Sla; la partita con la vita che non concede rivincite. «Credevo di essere in grado di gestire questa malattia di cui sino ad allora avevo soltanto sentito parlare. Quando sono peggiorato ho capito che è più difficile di quanto pensassi».

Le lacrime

Dice che piange quando è solo, perché i suoi ragazzi non devono vederlo debole. «Ho insegnato loro a lottare per superare gli ostacoli e per dimostrare che i limiti sono quelli che ci mettono gli altri. Sinché sarò in vita lotterò per loro». E ancora una volta mette se stesso da parte, mentre lo guardano come se fosse un supereroe. Probabilmente un pochino lo è davvero, perché pur facendo la spola tra Milano e Torino per le cure sperimentali, trova comunque la forza per macinare quei 247 chilometri al giorno sul furgoncino giallo verde con cui va a prendere i ragazzi in ogni angolo della Sardegna.

Il testamento

Come iniziò a fare dopo l’incidente del padre: «Lo accompagnai a fare la fisioterapia e vidi dalla finestra alcuni bambini che passavano le giornate a ritagliare e incollare. Pensai che meritassero di più, e che spesso i disabili trascorrono le giornate chiusi in casa o in istituto». Ha iniziato allora a bussare alle loro porte. Parapendio, sci nautico, ristorante, piscina, gite, arrampicata: frammenti di normalità raccolti nella sua pagina Facebook. Sintesi della sua sfida - vinta - per ridare vita, e forse anche dignità, a tutti quei ragazzi che se gli metti le ali imparano pure volare. Pensa a loro anche quando mostra il testamento biologico firmato a ottobre: rifiuto la ventilazione assistita. Così sta già formando personale che porti avanti la sua battaglia di civiltà.

