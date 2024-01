Il Papa da Fazio: «Su alcune scelte pago con la solitudine»  

Le dimissioni sono «una possibilità aperta a tutti i Papi ma al momento non sono al centro dei miei pensieri». Difende la decisione di benedire le coppie gay anche se «c'è un prezzo di solitudine da pagare».

Il Papa parla per quasi un'ora nell'intervista con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove. C'è la guerra che lo preoccupa, il dramma dei migranti, i bambini che vengono «scartati e che non sorridono più» e questo «è criminale». Ma c'è anche il desiderio di tornare nella sua Argentina da dove manca da dieci anni. E annuncia per il mese di agosto un viaggio in Polinesia.

«Ancora vivo». Così il Papa esordisce rispondendo al conduttore che gli chiede come sta. Quanto alle possibili dimissioni «non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio ma una possibilità aperta a tutti i Papi. Ma al momento non è al centro dei miei pensieri», «finché mi sento con la capacità di servire vado avanti, quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci», ha aggiunto Papa Francesco.

Tra le tante domande, era attesa quella sulle benedizioni delle coppie gay sulle quali la Chiesa è profondamente divisa: «C'è un prezzo di solitudine che devi pagare, a volte le decisioni non sono accettate». E difende la sua decisione: la Chiesa deve «benedire tutti, il Signore benedice tutti, tutti coloro che vengono, il Signore benedice tutti ma poi le persone devono vedere la strada che gli indica il Signore. Noi dobbiamo aiutarli a trovare quella strada, non condannarlidall'inizio».

