Il Papa chiede all’Europa di fare rotta sulla pace  

Lisbona. Dall’angolo più occidentale dell’Europa il Papa guarda al continente “anziano”, come lui stesso lo definisce, e chiede di cambiare “rotta". Il mondo ha bisogno dell’Europa ma di una Europa “vera”, capace di essere «pontiere e paciere», che guardi con nuovi occhi alla vita, perché ci sono troppe «culle vuote» e troppi «anziani abbandonati». Sono queste le prime parole che Papa Francesco pronuncia nel suo viaggio apostolico in Portogallo.

Le strade di Lisbona sono un tappeto di giovani e di bandiere di tutto il mondo. I ragazzi, al suo passaggio, lo acclamano. «Tornerò ringiovanito» dice Francesco pensando a questa sua quarta Giornata Mondiale della Gioventù. Rispetto a Rio, la prima nel 2013, il passo di Francesco è più lento. Gli anni e la salute hanno il loro peso, si sposta con la sedia a rotelle, ma «continuiamo a fare chiasso», dice guardando ai giovani. Fanno baldoria, cantano e ballano. E pregano. Impressiona la distesa dei 150 confessionali davanti al principale monumento di Lisbona, il Mosteiro dos Jeronimos, in un momento in cui ovunque le chiese sono vuote, anche perché «c’è rabbia e delusione», ha detto il Papa ricordando «gli scandali che deturpano il volto della Chiesa». Il Papa chiede che l’Europa torni ai suoi valori fondativi per dare loro un futuro e una speranza. Mancano «rotte coraggiose di pace». Francesco conferma infine il suo senso dell’umorismo e chiude i Vespri con una battuta: «Mi raccomando: pregate la Madonna di Fatima, pregate Sant'Antonio, apostolo instancabile, se lo sono rubato quelli di Padova...» (Sant’Antonio nacque a Lisbona, è patrono del Portogallo).

RIPRODUZIONE RISERVATA