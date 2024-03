Il Papa chiama Cecchettin 

Padova. Giovedì scorso gli occhi di Gino Cecchettin si sono bagnati ancora di lacrime. Al telefono una voce flebile, ma di forte consolazione: Papa Francesco. Bergoglio ha telefonato al papà di Giulia, la giovane vittima del femminicidio che ha scosso l'Italia.

A rivelarlo lo stesso Cecchettin, durante la presentazione del suo libro “Cara Giulia” a Padova. La chiamata è giunta tramite il presidente Cei Matteo Zuppi: «Mi ha chiamato e mi ha detto “Ti passo il Santo Padre”. Io non ho un gran rapporto con i “piani di sopra”, ma per quanto uno non creda, lui rappresenta due miliardi di persone. Quando senti le sue parole senti due miliardi di persone che ti sostengono. Questo è un dono».

