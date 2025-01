Il Papa cade a Santa Marta, braccio contuso 

Città del Vaticano. Piccolo incidente domestico per papa Francesco: è caduto ieri mattina nella sua residenza di Casa Santa Marta, riportando una contusione all'avambraccio destro che, pur senza fratture, ha richiesto l'immobilizzazione dell'arto. L'episodio è stato reso noto dalla Sala stampa vaticana.

La nuova caduta del Pontefice arriva a un mese da quella del 6 dicembre, sempre a Santa Marta, che gli aveva procurato un vistoso livido tra il collo e una guancia. Il portavoce vaticano Matteo Bruni aveva spiegato che il Papa «ha battuto il mento sul comodino».

Francesco ha comunque mantenuto ieri la sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste. Si è presentato agli appuntamenti con una sciarpa bianca legata al collo a mo' di reggibraccio, da cui spuntava comunque il polso destro visibilmente gonfio.

Le condizioni di salute dell'88enne Bergoglio, a parte le note e crescenti difficoltà a camminare e a stare a lungo in piedi, non destano grandi preoccupazioni, anche se il ripetersi di episodi come quello di ieri aprono qualche incognita sul futuro. Intanto però Francesco conferma tutti i suoi impegni, con la fitta agenda giubilare, ai quali si aggiunge la sua partecipazione domenica prossima alla trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, in onda sul Nove. È la seconda volta che si fa intervistare dal noto conduttore.

