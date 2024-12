Il Papa apre la Porta Santa a Rebibbia 

Roma . Il Giubileo della speranza è cominciato: sono già migliaia i pellegrini che hanno varcato la Porta Santa della basilica di San Pietro, gesto che Papa Francesco ha compiuto per primo, aprendo lui la porta nella notte di Natale. Un’immagine che resterà nella storia: il Papa, con tutta la sua fragilità, ha varcato la Porta sulla sedia a rotelle. Ieri l’altro grande appuntamento dell’inizio di questo Anno Santo: l’apertura della Porta Santa al carcere di Rebibbia. Per il Papa, anche questa «è una basilica», «una cattedrale di dolore e di speranza», come ha detto all’Angelus. E ai detenuti del carcere romano il Pontefice ha chiesto proprio di «non perdere mai la speranza» perché «la speranza non delude», come sottolineato nel titolo della Bolla con la quale ha indetto il Giubileo.

«Ora l’amnistia»

Nella stessa Bolla il Papa auspicava un anno di «rinnovamento» e ha chiesto a tutti i governanti di contribuire a questo processo. Se l’urgenza è la fine delle guerre, il Papa ha chiesto anche provvedimenti che sono l’anima di tutti i Giubilei: «Forme di amnistia o di condono della pena» per i carcerati e la remissione dei debiti per i Paesi in via di sviluppo. A Rebibbia ieri c’era anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. «Non abbiamo parlato di questo», ha detto il Papa riferendosi all’amnistia. Ma gesti di clemenza sono attesi. Un impegno in Italia trapela dalle parole del vicepremier Antonio Tajani: «La decisione del Papa di aprire la porta Santa a Rebibbia impegna tutti noi ad affrontare il tema carceri». «Non perdete la speranza», ha detto il Papa ai detenuti dopo avere aperto la Porta Santa (che ha varcato a piedi). Più volte ha chiesto il cessate il fuoco su tutti i fronti, da Gaza all’Ucraina.

RIPRODUZIONE RISERVATA