Il Papa al telefono: «Sono Francesco» 

«Ho pregato tanto per Papa Francesco. Speravo che potesse riprendersi. La notizia della sua morte non me l’aspettavo: provo lo stesso dolore di quando si perde una persona di famiglia. Mi consola il pensiero che adesso starà meglio, accanto a Dio e alle anime pure come mio figlio Mattia». Luciana Gallus, 55 anni di Teulada, è una donna devota, una pia donna si diceva un tempo, di quelle che il Vangelo non soltanto lo leggono, ma lo mettono in pratica. Nella vita di tutti i giorni.

La telefonata

La sua storia ha commosso l’intera Sardegna: si è presa cura del figlio del compagno come se lei fosse la madre naturale e l’ha accudito sino all’ultimo. «Mattia era una persona speciale. Al di là della tetraparesi spastica, del fatto che non potesse parlare o sentire, capiva tutto, soprattutto l’amore di chi gli stava accanto e bastava un semplice sorriso per dimostrarcelo».

Quella mattina dell’undici febbraio del 2018 Luciana Gallus la ricorda bene. «Ero in cucina, sento squillare il telefono e rispondo. “Sono Francesco” . Francesco chi? “Il Papa ma chiamami solo Francesco”».

Era la giornata dedicata al malato della Madonna di Lourdes e il pontefice era rimasto colpito dalla storia di quel giovane di Teulada in attesa di un letto speciale dalla Asl: «Mi volevano dare un letto non adatto a Mattia», racconta Luciana Gallus, «avevo cercato di far valere le sue, le nostre ragioni, avevo chiesto aiuto anche ai giornali, la nostra storia era arrivata sino al Santo Padre. Che mi consolò e mi disse che avrebbe pregato per noi, di affidarci anche noi alle preghiere. “Il Signore ascolta la voce dei più deboli”, mi disse. Parole importanti, che ci furono di grande aiuto. E nei giorni successivi mi arrivò una pergamena con una benedizione speciale, la conservo tra le cose più care».

La fede

Luciana Gallus aveva portato Mattia a conoscere Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI: «Li incontrai durante le udienze speciali a Roma, quando ancora era possibile viaggiare con Mattia, le sue condizioni di salute glielo consentivano. Poi è peggiorato e ci ha lasciato il 13 giugno scorso. Papa Francesco no, non l’abbiamo conosciuto di persona, solo quella meravigliosa, inattesa telefonata. Ma poi ci siamo incrociati due mesi fa al Policlinico Gemelli di Roma. Mi vengono i brividi solo a pensarci».

Al “Gemelli”

Luciana Gallus sta affrontando un problema di salute e si è affidata agli specialisti dell’ospedale romano. «Ero ricoverata al quarto piano, il primario mi ha confidato: “Sta arrivando il pontefice, vedo che lei recita spesso il rosario, immagino sia devota”. Praticamente nello stesso giorno in cui io sono stata dimessa, Papa Francesco è stato ricoverato al decimo piano dello stesso ospedale».

Adesso, la tristezza per la morte del pontefice fatica a non prendere il sopravvento nei cuore di chi è rimasto affascinato da un Papa che ha scelto il nome del fraticello degli ultimi di Assisi, che ha cercato di rifondare la chiesa e proseguito il dialogo con le altre religioni. Si è speso in prima persona per la pace anche dal letto dell’ospedale, durante le sue ultime faticose apparizioni in pubblico: il Papa arrivato dalla fine del mondo è stato quello più vicino agli ultimi, ai poveri, ai malati.

La preghiera

«Io sono credente», chiude Luciana Gallus, «e penso che ora si trovi col mio Mattia nell’alto dei Cieli. E che insieme possano pregare per noi, rimasti in questa valle di lacrime con bellissimi ricordi: l’amore di quello che ho sempre considerato mio figlio e che è morto mentre eravamo a tavola, un sorriso e se n’è andato per sempre, e di un papa che ha segnato la storia della Chiesa e della mia vita».

