Il Papa al Sinodo dei vescovi: «Il futuro è accogliere tutti» 

Città del Vaticano. «Con il documento finale abbiamo raccolto il frutto di anni, almeno tre, in cui ci siamo messi in ascolto del Popolo di Dio per comprendere meglio come essere Chiesa sinodale in questo tempo». Così il Papa nel suo discorso conclusivo al Sinodo dei vescovi.

Il Pontefice ha definito il testo «un triplice dono» spiegando: «A me, vescovo di Roma, ricordo frequentemente il bisogno di praticare l'ascolto». Il mandato è «accogliere tutti: quanto male fanno gli uomini e le donne di Chiesa quando erigono muri. La rigidità è un peccato che a volte entra nei chierici, nei consacrati, nelle consacrate».

Per il Papa, «adesso, alla luce di quanto emerso dal cammino sinodale, ci sono e ci saranno decisioni da prendere. In questo tempo di guerre dobbiamo essere testimoni di pace, anche imparando a dare forma reale alla convivialità delle differenze. Per tale ragione - ha annunciato Francesco - non intendo pubblicare una esortazione apostolica. Basta quello che abbiamo approvato. Nel documento ci sono già indicazioni molto concrete che possono essere di guida per la missione delle Chiese, nei diversi continenti, nei diversi contesti: per questo lo metto subito a disposizione di tutti, per questo ho detto che sia pubblicato. Voglio, così, riconoscere il valore del cammino sinodale compiuto che, tramite questo documento, consegno al popolo santo di Dio».

