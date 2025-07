Il Papa al Giubileo dei giovani: «Il sesso non è intrattenimento» 

CITTÀ DEL VATICANO. Papa Leone parla di follower e fake news, di sesso e di droga. Ma soprattutto parla della necessità di costruire reti e ponti perché il mondo ha tanto bisogno di pace e di relazioni vere.

Dalla Palestina

Il Pontefice comincia a conoscere la folla (la questura stima un milione di partecipanti) di giovani che hanno pacificamente invaso Roma per il loro Giubileo, incuranti di qualche disagio e del caldo che comunque ha dato un po’ di tregua. La “gioventù del Papa” arriva anche dai Paesi più travagliati, come l’Ucraina e la Palestina. Ed è proprio la pace una delle cifre di questo Giubileo dei Giovani: «Quanto abbiamo bisogno di pace in questo nostro tempo dilaniato dalle inimicizie e dalle guerre», «questa è la missione della Chiesa: annunciare al mondo la pace» ed «è la missione che la Chiesa affida anche a voi», dice Papa Leone XIV agli influencer, il primo gruppo degli under-30. Ma Leone tocca anche altre corde, dai social alla droga, dal sesso all’indifferenza che spesso isola e rende soli i più giovani. Prevost allora li invita a «rinunciare a una cultura di morte così diffusa nella nostra società. Questa cultura di morte si manifesta oggi nell’indifferenza, nel disprezzo per gli altri, nella droga, nella ricerca di una vita facile, in una sessualità che diventa intrattenimento e cosificazione della persona umana, nell’ingiustizia».

No alle fake news

E invita gli influencer cattolici a «costruire altre reti: reti di relazioni, reti d’amore, reti di condivisione gratuita, dove l’amicizia sia profonda. Reti dove si possa ricucire ciò che si è spezzato, dove si possa guarire dalla solitudine, non contando il numero dei follower, ma sperimentando in ogni incontro la grandezza infinita dell’Amore. Reti che danno spazio all’altro più che a sé stessi, dove nessuna bolla possa coprire le voci dei più deboli. Reti che liberano, che salvano. Reti che ci fanno riscoprire la bellezza di guardarci negli occhi». E invita i giovani a «vincere le logiche del mondo, delle fake news, della frivolezza, con la bellezza e la luce della Verità».

