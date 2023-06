Il Papa al Gemelli 

Un controllo programmato. Papa Francesco si è recato ieri mattina al Policlinico Gemelli per una visita al Centro di medicina dell'invecchiamento dove si è sottoposto a un esame diagnostico iniziato alle 10,40 e terminato intorno alle 11.20. Si tratterebbe di un esame di medicina nucleare necessario per fornire informazioni su organi interni e tessuti. Lo scorso marzo il Santo Padre era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria. Dopo l'esame, Bergoglio ha lasciato il Policlinico universitario ed è rientrato a Casa Santa Marta.