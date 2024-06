Il Papa ai preti romani: «Gay in seminario? Meglio non farli entrare»  

Roma . Nell’incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani all’Università Salesiana, Papa Francesco è tornato sulla questione della omosessualità nella Chiesa. «In Vaticano c’è aria di frociaggine», non è facile aiutare questa corrente, ha detto. Il Papa avrebbe anche ribadito che, «se un ragazzo ha una tendenza omosessuale è meglio non farlo entrare in seminario». Sono «ragazzi buoni» ma «con questa tendenza meglio di no». Nella nota ufficiale della sala stampa vaticana, diramata al termine dell’incontro, si chiarisce: il Papa «ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell’ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l’indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario».

Dopo le polemiche seguite all’incontro di maggio con i vescovi italiani (anche questo era a porte chiuse), il Papa torna dunque a parlare del tema dell’omosessualità che, a detta del Pontefice, non riguarderebbe solo i seminari «ma lo stesso Vaticano». In più occasioni Papa Francesco ha mostrato grandi aperture nei confronti delle persone omosessuali ma, allo stesso tempo, si è sempre espresso in maniera netta contro «le lobby», e questo sarebbe il senso del discorso pronunciato anche ieri pomeriggio. Il Papa ha puntato il dito anche contro quei religiosi che tendono a fare affari. Alla riflessione di un sacerdote sulla povertà abitativa, ha detto che «bisogna mettere dei limiti ai prezzi degli affitti». Poi ha anche aggiunto che «molti religiosi stanno speculando con il Giubileo, malgrado il voto di povertà». Per il Pontefice i beni «sono per la comunità e non per speculare».

