Il Papa ai giovani: «Siamo con i ragazzi di Gaza e di Kiev» 

Roma. «Siamo più vicini che mai ai giovani che soffrono i mali più gravi, causati da altri esseri umani. Siamo con i giovani di Gaza, siamo con i giovani dell'Ucraina, con quelli di ogni terra insanguinata dalla guerra». Leone XIV lo ha detto nella spianata di Tor Vergata, dove oltre un milione di ragazzi, arrivati da 146 Paesi, lo ha atteso e ascoltato per due giorni. Tra loro mille giovani sardi, a rappresentare le dieci diocesi dell’Isola, movimenti e associazioni.

Le riflessioni

In questi Giubileo delle nuove generazioni, con numeri record, i temi della giustizia e della pace hanno segnato il passo. «Voi siete il segno che un mondo diverso è possibile: un mondo di fraternità e amicizia, dove i conflitti non si risolvono con le armi ma con il dialogo». Poi il Papa ha dato a tutti i ragazzi appuntamento a Seoul, in Corea del Sud, dove dal 3 all'8 agosto del 2027 si terrà la Giornata mondiale della gioventù.

Il commento

Tra gli accompagnatori del gruppo sardo, Emanuele Meconcelli, direttore del College universitario di Sant’Efisio a Cagliari nonché componente, tra gli altri incarichi, dell’Ufficio della Pastorale giovanile. «È un’esperienza molto bella, intensa – dice dalla Capitale –. L’essere così tanti dimostra che la comunione è possibile. Noi che siamo Chiesa e in questi valori crediamo, possiamo sperimentare una fratellanza, un’unione che va oltre i confini e permette di scoprirsi vicini e insieme. Tutto questo ha un costo, per certi versi: è la fatica del viaggio, l’attesa dei tempi necessari per convergere in spazi così grandi, per fare tutta l’esperienza. Ma è significativo che la comunione non sia una cosa scontata, ma si costruisce e riempie il cuore: è molto comunicativa e lascia un segno».

L’abbraccio

Per Leone XIV è stato un bagno di volta, affrontato con il suo stile misurato, senza però nascondere l’emozione. Nel finale, l’invito a volare alto: «Aspirate a cose grandi», «non accontentatevi di meno» e «contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede». Ieri il Pontefice oggi invece ha rilanciato le parole di Bergoglio del 2023: «Non allarmiamoci se ci scopriamo interiormente assetati, inquieti, incompleti, desiderosi di senso e di futuro. Non siamo malati, siamo vivi». L’appuntamento a Tor Vergata è avvenuto a distanza di venticinque anni dalla Giornata mondiale dei giovani voluta da Wojtyla. Per due giorni nella spianata si sono alternati canti e balli. Per rinfrescare i ragazzi c’erano nebulizzatori ovunque, anche se si sono verificati una cinquantina di svenimenti, risolti senza gravi conseguenze.

