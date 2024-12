Il Papa ai cardinali: «Siate costruttori di unità nella Chiesa» 

Città del Vaticano. «L’avventura della strada, la gioia dell’incontro con gli altri, la cura verso i più fragili: questo deve animare il vostro servizio di cardinali». E «fare la strada di Gesù significa, infine, essere costruttori di comunione e di unità. Posando il suo sguardo su di voi, che provenite da storie e culture diverse e rappresentate la cattolicità della Chiesa, il Signore vi chiama a essere testimoni di fraternità, artigiani di comunione e costruttori di unità. E questa è la vostra missione».

È quanto dice papa Francesco ai 21 nuovi cardinali creati nel Concistoro di ieri, nell’omelia del rito nella Basilica di San Pietro in cui consegna loro la berretta e l’anello. Il Pontefice, compare con un vistoso livido al mento, sulla parte destra del viso, e un cerotto sul collo. Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, spiega che «l’ematoma è conseguenza di una contusione», e che Francesco «ha battuto il mento sul comodino». Commentando il Vangelo nella sua allocuzione, il Papa sottolinea che «il tarlo della competizione distrugge l’unità» e Gesù «è come se dicesse: venite dietro a me, sulla mia strada, e sarete diversi; sarete un segno luminoso in una società ossessionata dall’apparenza e dalla ricerca dei primi posti». «Questo può succedere anche a noi - avverte Francesco -: che il nostro cuore perda la strada, lasciandosi abbagliare dal fascino del prestigio, dalla seduzione del potere». Per questo, suggerisce, «è importante guardarci dentro, metterci con umiltà davanti a Dio». Con i 21 nuovi cardinali - 20 elettori e un ultra-ottantenne - il Sacro Collegio risulta ora composto di 253 porporati, di cui ben 140 elettori in un eventuale Conclave (oltre il limite di 120 stabilito da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II) e 113 “over-80”. Oltre ai cinque italiani - cioè il quasi centenario Angelo Acerbi, poi il vicario di Roma Baldassare Reina, l’arcivescovo di Torino Roberto Repole, quello di Napoli Domenico Battaglia e il sottosegretario ai migranti Fabio Baggio - gli altri Paesi rappresentati in questo decimo Concistoro di Bergoglio sono: Perù (Castillo Mattasoglio), Argentina (Bokalic Iglic), Ecuador (Cabrera Herrera), Cile (Chomalì Garib), Giappone (Kikuchi), Filippine (Siongco David), per la prima volta la Serbia (Nemet), Brasile (Spengler), Costa d'Avorio (Bessi Dogbo), Algeria (Vesco), Iran (Mathieu), Canada (Leo), Lituania (Makrickas), Australia (l'ucraino Bichok), Inghilterra (Radcliffe), India (Koovakad).

