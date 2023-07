Il Papa a un giovane transgender: «Vai avanti, Dio ci ama come siamo» 

Roma. «Non arrenderti, vai avanti, Dio ci ama come siamo». Sono parole dal significato importante, quasi storico, quelle con cui papa Francesco ha risposto alla domanda di un giovane disabile transessuale nella nuova puntata del “Popecast”, il podcast incentrato sul rapporto con i giovani in vista della Giornata Mondiale della Gioventù, a Lisbona dall’1 al 6 agosto.

Il Santo Padre ha voluto rispondere a numerose domande, invitando a seguire sempre “l’orizzonte” di Dio. E ha accolto con favore l’idea, rilanciata da un bimbo di 9 anni, di organizzare una Giornata Mondiale dei Bambini. Di fronte al racconto di Giona, giovane disabile e transgender, della sua vita “da colpevole” perché “disertore di Cristo”, Francesco spiega che «il Signore non ha schifo di nessuno di noi». «Il Signore non ha schifo delle nostre realtà – dice – ci ama come siamo. E questo è l’amore pazzo di Dio. Dio ci ama come siamo, Dio ci accarezza sempre. Dio è padre, madre, fratello, tutto per noi. Non arrenderti... avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA