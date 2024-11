Il Papa a sorpresa in visita a casa di Emma Bonino 

Ieri mattina a sorpresa Papa Francesco è andato a trovare a casa Emma Bonino, recentemente dimessa dall’ospedale. All’uscita, alla domanda di alcuni presenti su come l’avesse trovata, il Papa ha risposto: «Benissimo!». Poco dopo la visita Bonino ha scritto su Instagram: «Con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita. Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario». Bonino ha scritto che Francesco le ha donato «un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini. Sono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto “cerea” tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere “un esempio di libertà e resistenza” mi ha riempito di gioia». Sono stati molti gli incontri tra il Papa ed Emma Bonino in questi anni. Al centro dei dialoghi soprattutto il tema dei migranti. A febbraio 2016 Francesco incluse Bonino «tra i grandi dell’Italia di oggi» con Giorgio Napolitano e, tra i «grandi dimenticati», l’allora sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini. Il Papa spiegò che Bonino «ha offerto il miglior servizio all’Italia per conoscere l’Africa». E se non la pensa come la Chiesa, «pazienza, bisogna guardare alle persone, a quello che fanno».

