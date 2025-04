Il Papa a Regina Coeli, l’ovazione dei carcerati «Ogni volta qui mi chiedo: perché loro e non io?» 

Roma. In carcere è un’ovazione: i detenuti lo acclamano: «Francesco, Francesco», ma chiedono anche «libertà», «indulto». Le grida arrivano fuori dalle mura, fino in strada. Il Papa ha scelto di mantenere l’appuntamento del Giovedì Santo in un luogo di sofferenza ed è tornato nel carcere di Regina Coeli, dove era già stato nel 2018. Arrivato un po’ prima delle 15, in circa mezz’ora ha incontrato una settantina di detenuti. Poche le parole pronunciate dal Pontefice, che però ha voluto salutare ad uno ad uno tutti i presenti. «Ogni volta che entro in un posto come questo mi domando: perché loro e non io», dirà all’uscita ai i giornalisti. Francesco si è presentato senza i naselli dell'ossigeno ma aveva appena un filo di voce e il volto sofferente. Alla domanda sulla Pasqua ha risposto: «La vivrò come posso».

