Il Papa a Budapest contro l’aborto 

Budapest. Nel suo primo giorno in Ungheria, ma anche nel messaggio al Congresso Internazionale Woomb sulla “rivoluzione Billings” settant’anni dopo, il Papa assesta una serie di colpi sui temi etici, dalle «colonizzazioni ideologiche» legate al gender all'aborto «tragica sconfitta», fino a utero in affitto ed embrioni in provetta.

Nel discorso alle autorità e alla società civile ungheresi, nell'ex monastero Carmelitano di Budapest sede del governo, Francesco punta il dito contro «la via nefasta delle colonizzazioni ideologiche» che eliminano le differenze, come per la cosiddetta cultura gender, che elimina le differenze o antepongono alla realtà della vita concetti riduttivi di libertà, ad esempio vantando come conquista un insensato diritto all'aborto che è sempre una tragica sconfitta. Che bello invece - aggiunge - costruire un'Europa centrata sulla persona e sui popoli, dove vi siano politiche effettive per la natalità e la famiglia».

