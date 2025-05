«Il panorama terapeutico è cambiato» 

«Il glaucoma è una neuropatia ottica progressiva associata a un deterioramento del campo visivo. Il panorama terapeutico che riguarda questa patologia sta vivendo una fase di significativa evoluzione», spiega Giuseppe Giannaccare, Direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’Azienda ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio: «Dal punto di vista farmacologico, è stata sviluppata una molecola innovativa che appartiene alla categoria degli inibitori della Rho-chinasi. Questo principio attivo, disponibile in commercio da pochi mesi in Italia sotto forma di collirio in combinazione con un altro farmaco, è il primo a ridurre la pressione intraoculare aumentando il deflusso dell’umor acqueo attraverso la via trabecolare. Inoltre, nuove molecole, assunte per via orale e che agiscono sulla disfunzione mitocondriale, hanno ampliato l’armamentario dei prodotti che mirano alla neuroprotezione, cioè alla preservazione della funzionalità delle strutture nervose danneggiate dalla malattia glaucomatosa».

«In parallelo», prosegue lo specialista, «anche sul fronte chirurgico sono stati registrati importanti progressi negli ultimi anni, tutti nella direzione di una chirurgia sempre meno invasiva. Attualmente presso la Struttura Complessa di Oculistica del San Giovanni di Dio di Cagliari, la maggior parte degli interventi chirurgici per trattare il glaucoma viene eseguita secondo tecniche moderne minimamente invasive (MIGS o Minimally Invasive Glaucoma Surgery). Questi approcci consentono di abbattere i rischi di complicanze intra e post-operatorie, e di ridurre i tempi della chirurgia e del recupero post-intervento».

«Tuttavia, permangono nella regione Sardegna delle criticità strutturali che rendono complessa una gestione tempestiva ed efficace della malattia», mette in evidenza Giannaccare: «La natura silente del glaucoma nelle fasi iniziali unitamente alle difficoltà di rispettare il calendario raccomandato delle visite oculistiche sono spesso alla base di una diagnosi tardiva. Tale scenario è aggravato dalla carenza sul territorio regionale di Ortottisti e Assistenti in Oftalmologia, figure chiave per il monitoraggio della progressione del danno attraverso l’esame del campo visivo. È dunque fondamentale da un lato rafforzare le misure di prevenzione e di diagnosi precoce, e dall’altro facilitare l’accesso dei pazienti alle nuove opportunità terapeutiche disponibili sia dal punto di vista farmacologico che chirurgico».