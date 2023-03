Il panico dilaga: è corsa alla surroga dei finanziamenti 

Il rebus mutui regala infinite domande e pochissime risposte alle famiglie della Sardegna. Il salasso mensile non smette di aumentare e i piani di emergenza per poter alleggerire la spesa non sembrano essere convincenti.

Eppure in molti ci stanno provando: per far fronte all’aumento delle rate, e tutelarsi da futuri rincari, centinaia di mutuatari nell’Isola stanno infatti valutando la possibilità di cambiare banca giocando la carta della surroga. Una soluzione sempre più gettonata che non a caso ha ormai interessato il 20% delle nuove stipule concluse a gennaio e febbraio scorsi. Il doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il terremoto sui finanziamenti per l’acquisto di una casa non ha tuttavia risparmiato gli aspiranti proprietari, alle prese con tassi ben più onerosi rispetto al passato e con un potere di acquisto ridotto in confronto a pochi anni fa. «Non sorprende vedere che, negli ultimi mesi, chi ha presentato domanda di finanziamento per l’acquisto della prima casa abbia puntato a importi più contenuti rispetto al passato», spiegano dal portale online di comparazione tariffe Facile.it. «Nei primi due mesi del 2023 la richiesta media per mutui è scesa a 136.935 euro, valore in calo del 7% rispetto allo stesso periodo del 2022. In realtà, in alcuni casi è proprio il mutuatario che, pur di non rinunciare all’acquisto dalla casa dei sogni, sceglie di orientarsi su un importo più contenuto così da alleggerire la rata mensile, in altri è la banca stessa che, per preservare il rapporto rata/reddito, è costretto a ridimensionare la richiesta».

