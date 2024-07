«Il panettiere? Mestiere quasi estinto» 

«Il panettiere? Un mestiere in via d’estinzione. Troppo faticoso e poco pagato per i giovani. Per me resta ua passione, un sogno che avevo da bambino e che è diventato realtà». Antonio Meloni oggi ha 65 anni ma ne aveva 14 quando ha imparato il segreto solenne del lievito madre: tutte le domeniche mattina univa acqua e farina all’impasto lievitato rigenerando su framentu. Il rituale più importante, quello che anticipava la panificazione settimanale, il ragazzino lo svolgeva senza l’aiuto di nessuno, accanto ai forni muti e rapito dal profumo di farina. «Ho avuto - dice con orgoglio – due maestri eccezionali: Ivo Montisci e Gianni Pistis. Con mia madre sono stato deciso, fermo nella mia disubbidienza, a scuola non ci voglio andare, io voglio lavorare . Desideravo essere un panettiere, lo sono stato per tutta la vita e lo sono ancora, posso dire di non essermi mai pentito della scelta». E oggi Meloni viene chiamato a lavorare in tutta la Sardegna vista la crisi di vocazioni per un mestiere faticoso: si comincia a lavorare alle 21 e si finisce alle prime ore del mattino.

La missione

Quando ha iniziato, cinquant’anni fa, la panificazione seguiva procedure e tempi molto diversi da quelli che oggi vengono adottati dai panifici industriali. «Sotto la spinta della crescita demografica – prosegue Meloni – e con l’esigenza di una maggiore produzione i panifici sono diventati moderni e hanno cominciato a produrre a ritmo serrato, con farine e tipologie di pane diverse: è cambiato il mondo. Oggi i ragazzi difficilmente scelgono questo lavoro. Troppe ore, troppa fatica e pochi soldi. In Sardegna abbiamo vere eccellenze, giovani che panificano secondo tradizione, ma nei paesi i panifici artigianali sono quasi scomparsi, nei pochi che ancora resistono i panettieri anziani si ostinano a custodire rituali sfornando un prodotto quasi di nicchia che conserva il profumo delle cose di una volta».

In Sardegna

Oggi a Meloni capita di essere chiamato nei panifici di mezza Sardegna: paese che vai, pane che trovi, anche se gli ingredienti sono gli stessi. «Ad Arzana per esempio non si usa il coltello per il taglio del pane, ma sa sarretta . Ogni panificio racconta la storia del luogo e il pane parla una lingua che la comunità riconosce. Per me ha rappresentato il mio mondo e ha riempito tutta la mia vita. Oggi continuo a fare il pane con l’amore di sempre senza mai stancarmi. Assieme a Carmelo Nioi, nella Casa dei Centenari, ogni occasione è giusta per accendere il forno, sfornare pane diventa un momento di gioia condivisa».

