Il “paneoro” di Francesca Bellu in mostra a Parigi 

Bolu, Beranu, Adelasia e Re Enzo. Arrivano a Parigi i gioielli della collezione “paneoro” di Francesca Bellu. Collane e bracciali di pane dipinto, ricami e intarsi di perle, pietruzze, broccati, velluti, pizzi. dell'artista di Luras, borgo gallurese. Richiamano la cultura e la storia della Sardegna. Quattro pezzi dell’artista di Luras faranno parte, dopo un’attenta selezione, della mostra “Paris prix - premio Parigi” che si terrà al Mmm Mit Museum Marais da oggi al 30 luglio. Sono quattro le collane che faranno parte dell'allestimento parigino. La prima dal carattere medievale è dedicata a Enzo, re di Torres e Gallura, poi c’è il richiamo al mare e alle sue profondità in Bolu, col pane dipinto che diventa corallo. Dal rosso alle sfumature dell'azzurro e su motivi floreali in Beranu, fino al trionfo di tinte dorate con l'omaggio a Adelasia, l'ultima giudicessa regnante di Torres. una soddisfazione immensa - diceva ieri all'Ansa Francesca Bellu - poter portare nella capitale francese un pezzo di Sardegna, far conoscere la nostra cultura, la bellezza e ricchezza dei colori, forme degli abiti e gioielli tradizionali rielaborati con un materiale nobile e ricco di significati, il pane, simbolo benaugurale di vita e rinascita e presente in Sardegna in tutte le principali ricorrenze».

