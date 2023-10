Il pane quotidiano, consumi in forte calo 

Cambiano i gusti e cambiano le abitudini a tavola. E così si scopre, nella Giornata mondiale del pane, che i sardi hanno ridotto drasticamente i consumi: se negli anni Ottanta la media quotidiana pro capite era di 230 grammi, oggi non supera gli 80. È uno dei dati emersi da un incontro nella sede della Porto Conte ricerche, ad Alghero. Sul calo dei consumi pesano anche i rincari, ma sono i nuovi modelli alimentari a condizionare il dato. Anche per questo, è stato auspicato, va avviata una campagna di sensibilizzazione per promuovere il consumo di pane locale, fresco e di qualità.

