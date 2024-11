Il pane non venduto a disposizione dei bisognosi della città 

Il pane non venduto per i bisognosi della città. È la speciale iniziativa della nuova “Botteghella” di via Vittorio Emanuele dove la titolare Antonella Bergamo ha deciso di regalare il pane fresco che non viene venduto a fine mattina, a chi non si può permettere di comprarselo.

«Cerchiamo di aiutare come possiamo», spiega Bergamo, «ad esempio portiamo la frutta e verdura alla mensa del viandante di via Montenegro, gestita dai vincenziani. Quando siamo quasi in chiusura, se viene qualcuno il pane lo regaliamo. Non tutti però lo sanno. Così alcune volte ho messo i sacchi fuori», aggiunge. «Dispiace che qualcuno abbia contestato il fatto che le buste non fossero chiuse ma possiamo assicurare che abbiamo messo all’esterno i sacchi coperti e in condizioni di assoluta igiene. Per le prossime volte ci attrezzeremo anche in altri modi per far sì che tutti possano prenderlo».L’iniziativa, come era prevedibile, è stata un successo: «Hanno preso tutto il pane», rivela la commerciante, «e siamo molto contenti di avere potuto dare una mano di aiuto a chi ne aveva bisogno».

Qualche tempo fa un pasticciere in via Fiume alla chiusura del negozio lasciava le paste che non aveva venduto fuori dalla porta.

