Il pane è in crisi, consumi crollati 

Sulle tavole degli italiani sta sparendo il pane. Complici i regimi alimentari sempre più salutari e l’aumento delle intolleranze ai derivati della farina, il consumo giornaliero si è ridotto di quasi un terzo in poco più di 40 anni: dai 230 grammi pro capite registrati nel 1980 si è passati infatti agli attuali 80. E a mettere ancora più in crisi le filiere artigianali sarde ci pensano il boom delle produzioni industriali e la moda seguita ormai da 8 milioni di connazionali di infornare a casa propria. Senza contare il costo sempre più alto di materie prime e prodotti trasformati, questi ultimi ormai venduti nei punti vendita dell’Isola in media a 4 euro al chilo.

I dati

Sono questi alcuni numeri diffusi ieri nella Giornata mondiale del pane, celebrata anche da Coldiretti Sardegna e dai quali emerge che, ad agosto, a Cagliari per comprare una pagnotta da un chilo, in media, ci sono voluti quasi 4 euro mentre un anno fa il costo era di 3,74 euro, contro i 4,21 euro di Sassari. E a pagarne le spese sono soprattutto i cerealicoltori. «Una vera emergenza nell’Isola e non solo - sottolineano Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore Coldiretti Sardegna – che affrontiamo lavorando alla creazione delle filiere isolane e al progetto Solo Sardo che sostiene la giusta remunerazione ai cerealicoltori».

Sul crollo dei consumi la presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai sottolinea l’importanza di acquistare i prodotti locali. «I panificatori sardi continuano a sfornare pane ma, a causa del bassissimo potere d’acquisto dei cittadini, dell’inflazione galoppante, dei rincari dell’energia e delle materie prime, lavorano in perdita».

Economia circolare

La ricetta è la necessità di creare una economia circolare che consenta di ricostruire la filiera anche attraverso la ricerca sulle abitudini alimentari per proporre nuove formule sulla maggiore sostenibilità dal punto di vista nutrizionale. È stato ribadito ieri in occasione del convegno nella sede del Porto Conte Ricerche, Ente promotore dell’evento insieme all’Accademia Sarda del Lievito Madre. «Occorre migliorare non solo i nostri processi di sostenibilità e circolarità della produzione del pane – afferma Gavino Sini, amministratore unico di Porto Conte - ma capire come reintrodurlo nelle nostre diete mediterranee, perché sui consumi in Italia siamo il fanalino di coda».

