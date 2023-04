Il pane di Pasqua donato ai bimbi 

Su “coccoi cun s’ou”, tipico pane della tradizione sarda del periodo pasquale, realizzato dai nonni del progetto “Faendi Cosa”.

Un grande successo per il progetto che ha visto impegnati venti anziani di Giba e della frazione di Villarios e alcuni nonni di Masainas: lo ha organizzato il centro servizi socio-educativi del Comune di Giba, in collaborazione con la cooperativa sociale il Delfino che si è posto l’obiettivo di far sì che gli anziani possano mantenere vive le tradizioni locali e tramandarle ai più giovani. In questo caso, dopo aver realizzato il tipico “coccoi cun s’ou”, lo hanno donato, come augurio di speranza e per il mantenimento delle tradizioni,ai piccoli alunni della Sezione Primavera “L’arcobaleno dei bimbi”. Grande soddisfazione da parte di Marina Caggiari, vicepresidente della cooperativa sociale il Delfino e coordinatrice del progetto: «Ha permesso l’aggregazione tra gli anziani e ci sta dando moltissime soddisfazioni: siamo partiti con 10 anziani e siamo arrivati a 20 in pochissimo tempo».

Le attività non si fermeranno nemmeno nel periodo estivo: ci sarà la colonia marina a Porto Botte dedicata agli anziani. (f. m.)

