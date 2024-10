Il pandoro di Chiara Ferragni, i giudici: «Un inganno palese»  

Torino. «Inganno palese», «pratica commerciale scorretta». In attesa che la giustizia penale faccia il suo corso per Chiara Ferragni sul Pandoro-Gate, quella civile è intervenuta da Torino sul comportamento della Balocco. La Corte di appello ha respinto il ricorso dell'azienda dolciaria contro la decisione con cui il tribunale, in primo grado, aveva accolto (sia pure parzialmente) l'istanza di azione inibitoria collettiva presentata dalle associazioni dei consumatori. Per i giudici, Balocco ha «indotto gli utenti a credere che acquistando il pandoro “Pink Christmas» avrebbero contribuito ad «acquistare un macchinario per i bimbi affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Invece, «la donazione era già stata fatta in passato».

