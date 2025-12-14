VaiOnline
Le iniziative
14 dicembre 2025 alle 01:08

Il Panda in tour nelle strade dello shopping  

Dalla rotatoria alle strade della città. Un grande Panda si è avventurato per le vie dello shopping accompagnato da Minnie e Topolino. È solo l’ultima delle iniziative pre natalizie del Centro commerciale naturale Sant’Elena insieme a Artifizio, Libri a Buffet e Lets Rox Animazione e che tornerà con le sue mascotte anche domani con Stich e Angel dalle 16,30 alle 18,30 da piazza Azuni e poi il 19 con il Panda e la Renna e il 22 con la parata con tutti i personaggi.

ggi anche le iniziative di un altro CCN, quello di viale Colombo, La via del Mare. Dalle 22 riapre il Christmas Village con gli stand degli artigiani, i live painting, la scuola di ballo Black Stars, le aste di solidarietà per Sardegna Palestina e Asgop e i giochi interattivi nell'area gaming. E ci sarà anche il villaggio con Babbo Natale. Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 per il corso di fumetti dei Supereroi all’ex convento.

