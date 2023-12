Il palo salva  una timida Olbia Il punto è d’oro 

Olbia 0

Rimini 0

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Mameli (19’ st Zallu); Cavuoti (47’ st Gennari), Scapin (19’ st Contini), Ragatzu (30’ st Corti). In panchina Palmisani, Van der Want, Incerti, Zanchetta, Palomba, Biancu, Belloni, Fabbri. Allenatore Greco.

Rimini (4-3-1-2) : Colombi; Lepri, Gorelli, Gigli (32’ st Pietrangeli), Semeraro; Lamesta (41’ st Capanni), Langella, Leoncini (32’ st Delcarro); Marchesi; Morra (41’ st Selvini), Ubaldi (15’ st Cernigoi). In panchina Colombo, Stanga, Accursi, Lombardi, Jacoponi, Rosini. Allenatore Troise.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Note: ammoniti Cernigoi e Gorelli (R). Recupero: 1’ pt-3’ st. Spettatori 487.

L’Olbia benedica il palo che l’ha salvata dalla sconfitta col Rimini. Quello che al 22’ della ripresa ha negato la gioia del gol a Marchesi, che avrebbe potuto decidere le sorti del recupero della 14ª giornata giocato ieri al “Nespoli”. Tra galluresi e romagnoli finisce senza reti e, alla luce di quanto visto in campo, e della maggiore pericolosità dell’avversario, la squadra di Greco può festeggiare il punto conquistato, che vale quota 17 nella cortissima classifica del Girone B. Contro i biancorossi, reduci da 7 risultati utili di fila, i bianchi ritrovano Ragatzu ma, oltre ai lungodegenti Mordini e Boganini, devono rinunciare a Nanni per problemi muscolari e a Biancu, che s’è infortunato durante la rifinitura. Intanto, gli ospiti si rendono subito pericolosi da calcio d’angolo, strepitoso Rinaldi a salvarsi sulla linea (9’); il bis il portiere di casa lo concede al 22’, allontanando l’insidioso tiro-cross di Lamesta. Segue la prima e unica conclusione in porta dell’Olbia, che firma Cavuoti dalla distanza, ampiamente fuori al 24’. Poi, il monologo del Rimini riprende con Lamesta, che impegna Rinaldi dagli sviluppi di una punizione, prosegue con Marchesi, che al 42’ chiama l’estremo gallurese alla presa bassa, e si completa con Lamesta (ancora lui), che nel recupero, ancora da corner, esalta i riflessi di Rinaldi. In avvio di ripresa un pallone perso malamente da La Rosa innesca Morra, che per fortuna dell’Olbia spara a lato. Non va meglio a Marchesi, che al 22’ (vedi sopra) colpisce il palo, per non parlare di Morra, che a giro di lancette, spreca clamorosamente un liscio di Motolese a tu per tu con un Rinaldi attento. Nel frattempo le sostituzioni, da una parte e dall’altra, non sembrano poter cambiare il match: da segnalare a proposito, sulla sponda gallurese, il gol annullato al subentrato Contini per fuorigioco (39’).

Dopo gara

«Perdere sarebbe stata una mazzata sul piano del morale», commenta Greco nel post gara. «Siamo partiti contratti, abbiamo sofferto ma a tratti abbiamo fatto anche buone cose: negli ultimi metri siamo stati poco incisivi, ma sono contento per l’impegno e la prestazione di carattere offerta dalla squadra. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti lungo il nostro percorso». Il campionato dell’Olbia riprenderà sabato sul campo del Pescara di Zdenek Zeman.

