«Il palo della Telecom mi vieta di utilizzare il cancello di casa» 

Un palo della rete telefonica davanti al cancello di casa. Da oltre 8 anni, Ireneo Melis, pensionato di Donori, lotta contro la burocrazia per ottenere lo spostamento di quell’ostacolo che impedisce l’ingresso delle auto nel cortile della sua abitazione di via S’Arrochedda.

«Nel 2015, dopo aver acquistato il terreno, ho presentato un’istanza all’Unione dei Comuni per aprire un varco nel muro perimetrale – racconta Melis – richiesta che è stata accolta con il rilascio dei relativi permessi. Il palo però è rimasto al suo posto: per spostarlo Telecom mi chiede cinquemila euro».

Una cifra che Ireneo Melis ritiene ingiusta oltreché troppo esosa anche se la normativa, in casi come questo (struttura preesistente all’apertura di una servitù di passaggio), prevede che le spese siano a totale carico del proprietario del terreno. «Anch’io sono un cliente della Telecom – precisa Melis – la società, oltretutto, utilizza il muro della mia casa per il passaggio dei cavi di rete. Per risolvere il problema basterebbe spostare il palo di un paio di metri in modo da liberare l’accesso al cortile. Dico di più, sono disposto a partecipare alle spese. Non è giusto che debba essere io a farmi carico di tutto. Ho agito correttamente seguendo tutte le procedure». Posizioni per ora inconciliabili. Melis a questo punto non esclude il ricorso alle vie legali: «Valuteremo insieme al mio avvocato. Spero in un accordo, altrimenti mi vedrò costretto a chiedere il pronunciamento di un giudice». (c. z.)

